Au Japon, pour inciter les jeunes à respecter le confinement, on offre... des Super Nintendo !

Un don de 100 Super Famicom (avec deux jeux)

Source : THM Magazine

Visant à inciter les jeunes à respecter le confinement, et donc à rester chez eux, l'association va fournir gracieusement, à 100 familles, une Super Famicom avec une manette, ainsi qu'un exemplaire deet deLes intéressés étaient invités à se manifester via un formulaire mis en place pour l'occasion, et un tirage au sort décidera aujourd'hui des gagnants, avec des envois qui débuteront dans la foulée. À noter que les frais de port restent à la charge des gagnants.L'association imposait simplement aux participants de compter dans leur foyer un jeune joueur de moins de 16 ans, et de s'assurer de disposer d'une TV compatible avec l'affichage RCA ancestral de la Super Nintendo (ou Super Famicom au Japon). Rappelons que cette Super Nintendo a évidemment une place de choix dans notre rubrique NEO·Classics, dédiée au rétrogaming