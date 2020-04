Minecraft RTX lancera sa bêta le 16 avril

NVIDIA

Minecraft comme on ne l'a jamais vu

Minecraft RTX supporte le DLSS 2.0

Six nouveaux mondes pour mettre à profit le ray tracing

NVIDIA est fière d'annoncer que, la mise à jour dopée au ray tracing du célèbre jeu bac à sable, ouvrira les portes de sa bêta le 16 avril sur PC.Bien sûr, le jeu de Mojang a déjà pour lui un paquet de mods graphiques concoctés par la communauté. Mais la mise à jour RTX préparée par NVIDIA fait entrer le jeu de construction dans un nouveau monde.Conçue en partenariat étroit avec Mojang, cette mise à jour gratuite (pour les possesseurs de cartes NVIDIA RTX ) ajoute pléthore d'effets de lumière, de réflexions, d'ombres projetées dynamiques et autres joyeusetés au panels d'outils des joueurs. Le constructeur promet aussi des reflets bien plus naturels à la surface de l'eau et sur le métal, ainsi que de la brume volumétrique plus vraie que nature.Très concrètement,s'accompagnera aussi de nouvelles ressources en haute définition, de textures «» et même d'un nouvel éditeur de blocs tirant partie du système PBR (pour). De quoi bien occuper lesen cette période de confinement donc.Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, NVIDIA annonce aussi quesupportera le DLSS 2.0 dès sa sortie. Sous réserve de disposer d'une carte NVIDIA compatible, s'entend.La nouvelle version du procédé de supersampling via apprentissage profond, déjà introduite suret, permettra donc aux configurations modestes de profiter des bienfaits du ray tracing sans mettre à trop rude épreuve leur machine. Ce qui, soyons honnêtes, à de toute manière peu de chances d'arriver surAvec la version 2.0 du, NVIDIA promet des gains de performances de l'ordre de 70 %, sans (trop) dégrader le rendu visuel et en conservant les mêmes paramètres graphiques. Des promesses que nous avons pu mettre à l'épreuve dans notre test de Control: The Foundation , il y a quelques semaines.Pour mettre en avant tous les bienfaits du ray tracing, NVIDIA mettra à disposition des joueurs six mondes tirant pleinement parti de la technologie le 16 avril prochain.Téléchargeables sur le marketplace, ces niveaux font la part belle aux éclairages dynamiques et aux ombres gagnant en fidélité.Chaque monde a d'ailleurs été conçu par desreconnus par la communauté (Razzleberries, Blockworks, GeminiTay, Dr_Bond, PerlescentMoon, Elysium Fire), et met en avant un aspect particulier du ray tracing appliqué à