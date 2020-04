Call of Duty : Warzone franchit le cap des 50 millions de joueurs

Activision

Une Warzone en perpetuelle évolution

Via : VG247

Un succès indéniable, qui doit non seulement être mis au crédit du gros travail effectué par Infinity Ward et ses partenaires, mais aussi aux circonstances actuelles qui veulent que plus de la moitié de l'humanité est confinée à domicile.Les développeurs ne chôment pas pour adapter Call of Duty : Warzone aux attentes des joueurs et pour corriger les bugs. Depuis un mois, le jeu gratuit a déjà vu son panel d'armes remanié plusieurs fois, et des ajustements ont aussi été opérés sur le prix de certains objets présents dans les centrales d'achat.Mercredi dernier, la saison 3 de Modern Warfare / Warzone a été inaugurée, et apportait avec elle la possibilité de jouer en escouades de quatre joueurs dans la Warzone.Dans les prochaines semaines, si Activision n'a pas encore dévoilé de feuille de route précise, cette saison 3 devrait réellement permettre à Call of Duty : Warzone de prendre un envol déjà bien amorcé. On nous murmure d'ailleurs à l'oreille qu'un mode duos serait prochainement intégré au jeu.