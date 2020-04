Jeux vidéo : le prochain E3 (déjà) prévu pour juin 2021

L'E3 2021 déjà daté !

Source : Engadget

En effet, l'ESA, qui organise le salon, vient d'ores et déjà de donner rendez-vous aux amateurs de jeux vidéo, qui peuvent donc cocher les dates du 15, 16 et 17 juin 2021. L'association promet un «», articulé autour du public et des influenceurs.À l'heure actuelle, au regard de la crise sanitaire que traversent les Etats-Unis, il est difficile d'entrevoir la tenue d'un quelconque événement. On espère évidemment que d'ici l'été prochain, tout sera rentré dans l'ordre, et que l'E3 2021 permettra (entre autres) de découvrir les nouveautés à venir sur PS5 et Xbox Series X À défaut d'E3 en 2020, le groupe américain IGN a de son côté officialisé la tenue de l'événement virtuel « Summer of Gaming » au début du mois de juin, et a déjà invité certains éditeurs (comme 2K, SEGA, Bandai Namco...) à effectuer leurs annonces à cette occasion.