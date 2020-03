Resident Evil 3 déjà disponible en boutiques en France, et Capcom n'aime pas ça...

Lire aussi :

Du gameplay inédit et une démo annoncée pour Resident Evil 3

Resident Evil 3 en avance (ou pas...)

Source : Capcom France

Prévu pour le 3 avril prochain, le très attendua été aperçu (et acheté) en boutiques par certains joueurs. Une sortie anticipée qui n'est pas du tout du goût de Capcom France, qui espérait notamment éviter les spoilers. À noter que les streameurs qui diffuseront le jeu en avance seront susceptibles d'être bannis de leurs plateformes.Par ailleurs, si certains joueurs ont pur profiter du jeu en avance, d'autres pourraient être servis en retard... C'est en effet ce qu'explique Capcom France, faisant évidemment référence à l'épidémie de coronavirus, et évoquant certains marchés qui pourraient connaitre des décalages de livraison ou de sortie du jeu. Un message similaire à celui posté récemment par Square Enix concernant un autre remake, celui de Final Fantasy VII En ce qui concerne, on vous donne rendez-vous très bientôt sur Clubic pour notre test complet de ce nouveau remake, que nous pourront alors évaluer au regard de l'excellentissime refonte de Resident Evil 2 en début d'année dernière.