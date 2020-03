Football Manager 2020 gratuit pendant une semaine complète !

Sept jours de gratuité pour Football Manager 2020

Source : Communiqué de presse

Alors qu' Ubisoft va permettre aux joueurs de jouer gratuitement à Assassin's Creed Odyssey durant tout le week-end , Sports Interactive et SEGA vont encore plus loin, en proposant une semaine complète de gratuité pourAinsi, via Steam , le jeu est disponible gratuitement dès maintenant, avec la possibilité de jouer librement jusqu'au mercredi 25 mars à 16h00. L'occasion ou jamais de tester durant de longues heures ce nouvel opus de la saga, de gérer votre club de football comme vous l'entendez et de décider (ou pas) d'acheter le jeu une fois la période gratuite terminée.Notez quefait d'ailleurs partie de notre sélection des meilleurs jeux PC à essayer durant cette période de confinement