La Nintendo PlayStation vendue 360000 $ aux enchères

360 000 dollars pour une Nintendo PlayStation

Un exemplaire unique au monde ?

Source : The Verge

C'est finalement un collectionneur américain qui s'est adjugé la précieuse console hybride, pour le prix d'une belle villa (avec piscine et garage).Le mois dernier, on évoquait sur Clubic l'histoire de la Nintendo PlayStation , une console hybride conçue par Sony, en collaboration avec Nintendo.Une console qui n'a jamais été commercialisée, et dont un prototype a récemment été proposé sur eBay, faisant l'objet d'une vente aux enchères exceptionnelle pour tout collectionneur passionné (et fortuné) qui se respecte.En effet, la vente est désormais terminée, et cette Nintendo PlayStation a été vendue au prix de 360 000 dollars. C'est Greg McLemore, fondateur notamment deetqui s'est adjugée la console hybride.Rappelons que si 200 prototypes de Nintendo PlayStation ont été mis au point au début des années 1990, il semblerait qu'un seul d'entre eux soit encore en circulation 30 ans plus tard. Une machine pour le moins collector donc, qui viendra magnifier la collection de Greg McLemore.Ce dernier a annoncé : «». L'heureux acheteur, déjà propriétaire de très nombreux objets de collection, souhaite proposer un musée du jeu vidéo prochainement, afin de permettre au plus grand nombre d'approcher cette relique.