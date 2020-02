La version PC de Horizon: Zero Dawn se précise

© Sony Interactive Entertainment

Lire aussi :

Du gameplay inédit et une démo annoncée pour Resident Evil 3

Une annonce très bientôt ?

Amazon France is listing Horizon: Zero Dawn for PC, published by Sonyhttps://t.co/uu5hTZjQPk



(The game's anniversary is on February 28) pic.twitter.com/AlthmPmUCn — Nibel (@Nibellion) February 26, 2020

Source : Gamergen

Nous devions cette information au site Kotaku. Ce dernier est reconnu dans le petit monde de la presse dédiée aux jeux vidéo pour ses investigations et ses rumeurs qui s'avèrent presque à chaque fois exactes. Ainsi, lorsque le journaliste Jason Schreier a communiqué le portage PC du titre développé par Guerrilla Games, les différentes communautés de joueurs se sont enflammées.Aujourd'hui, c'est au tour de la branche française d'Amazon d'ajouter sa pierre à l'édifice. En effet, l'e-commerçant a mis en ligne la fiche de la version PC de ce cher. Et puisque le hasard fait bien les choses, le soft édité par Sony célébrera son troisième anniversaire le 28 février.Par ailleurs, Jason Schreier a réagi en postant un emoji assez évocateur. L'annonce pourrait-elle être imminente ? Ce n'est pas impossible. Si nous en croyons les dernières rumeurs en date,pourrait être proposé à la vente via Steam et l'Epic Games Store