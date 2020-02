Assassin's Creed Syndicate sera bientôt offert sur l'Epic Games Store

© Ubisoft

Les assassins sont de sortie

Jusqu'au 20 février prochain 17h00, les utilisateurs inscrits sur l'Epic Games Store peuvent télécharger gratuitement Kingdom Come: Deliverance et Aztez . Ainsi, à partir de jeudi, les joueurs pourront obtenir deux nouveaux softs sans débourser le moindre centime. Sans plus attendre, passons aux jeux concernés.Tout d'abord, nous avons Assassin's Creed Syndicate . Cet opus propulse le joueur au cœur de la révolution industrielle en 1868, à Londres. Il s'agit du dernier Assassin's Creed « à l'ancienne » avant que la série n'opère un virage vers une dimension plus « RPG » avecen 2017. Des dizaines d'heures de jeu se profilent à l'horizon.Enfin, Faeria sera également gratuit du 20 au 27 février 2020. Cette fois, nous sommes en présence d'un jeu de cartes sur un plateau interactif. Les joueurs peuvent y collectionner jusqu'à 300 cartes en moins de 50 heures. Bref, il y en a pour tous les goûts !