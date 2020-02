Dragon Ball FighterZ : la finale du tournoi World Tour fut pleine de surprises

G01, grand vainqueur de la compétition / Crédits : Chloé Ramdani - Red Bull Content Pool

Un rêve devenu réalité

Une saison 3 qui promet d'importants changements

Source : VG247

Qui aurait pu s'imaginer qu'un jeu de combat basé sur la licenceaurait un jour fait l'objet d'une manifestation e-sportive aussi flamboyante que leorganisé par Red Bull et Namco Bandai ? Certainement pas les gosses que beaucoup d'entre nous étions dans les années 90.est sans nul doute LE jeu que les fans jeunes et moins jeunes du manga d'Akira Toriyama ont toujours espéré, et l'association Red Bull / Namco Bandai aura mis les moyens pour produire un circuit compétitif à la hauteur de l'engouement suscité par le titre.Lea ainsi fait l'objet de nombreux tournois aux quatre coins du globe dont les vainqueurs successifs se sont retrouvés ce week-end à Paris pour la grande finale qui aura vu s'opposer les 16 meilleurs compétiteurs mondiaux, avec en ligne de mire unde 80 000 dollars à se partager. Un week-end placé sous le signe du spectacle et porté par la ferveur d'un public tout feu tout flamme qui aura vu la victoire du favori de la compétition, le japonais GO1. Ce dernier l'a emporté face à son compatriote Fenritti au terme d'un affrontement explosif que vous pourrez découvrir ou redécouvrir dans la vidéo ci-dessous.Cet événement fut aussi l'occasion pour Namco Bandai d'annoncer quelques nouveautés pour les mois à venir, à commencer par cinq nouveaux personnages regroupés sous la forme désormais classique d'unsaisonnier, dont deux ont d'ores et déjà été dévoilés. Il s'agira de Fleka, fusion de deux personnages introduits par, ainsi que de Goku Ultra Instinct, dernière transformation de l'infatigable héros de la saga. La première sera disponible dès le 26 février, tandis que le second fera son apparition dans le courant du printemps 2020. Quant aux trois autres protagonistes, nul doute que Namco Bandai ne tardera pas à communiquer sur leurs identités.Enfin, une nouveauté de taille sera également introduite par cette saison 3 : désormais chaque personnage de notre équipe pourra être convoqué de trois différentes manières en cours de partie. Jusqu'ici, il n'était possible de faire intervenir un personnage qu'au travers d'une attaque unique. Cette nouveauté permettra donc d'opter pour une de ces trois attaques, de personnaliser encore plus son équipe et ainsi créer de nouvelles synergies entre les personnages.Nul doute quea donc encore de beaux jours devant lui.