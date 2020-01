Disintegration, le FPS-RTS du studio du créateur de HALO ouvre sa bêta publique le 31 janvier

Lire aussi :

Les jeux à ne surtout pas rater en 2020

Ouverture de la bêta publique de Disintegration

Source : Engadget

Ce grand saut pour le studio V1 Interactive et l'éditeur Private Division sera précédé d'une bêta privée les 28 et 29 janvier, à laquelle il est toujours possible de s'inscrire.Le studio V1 Interactive et l'éditeur Private Division vous invite à vous inscrire à la bêta technique fermée de Disintegration qui se tiendra les 28 et 29 janvier 2020, entre 17 heures et 9 heures chaque jour, sur les plateformes PC, PS4 et Xbox One. Ils ont également annoncé l'ouverture de la bêta publique du jeu dirigé par Marcus Lehto, les 31 janvier et 1février 2020.Deux modes multijoueurs, sur les trois prévus au lancement, seront disponibles. Le premier, « Contrôle » proposera aux joueurs de capturer des points sur la carte pour dominer le champ de bataille, tandis que dans le mode « Retrieval » les joueurs devront livrer une charge utile pendant qu'une autre tentera de défendre sa zone.Disintegration est un jeu hybride entre le FPS et le RTS. L'aspect «» vient du contrôle d'un pilote par le joueur, qui peut manœuvrer librement sur la carte et occasionner des dégâts. Au sol néanmoins, le joueur doit contrôler une équipe d'unités terrestre, comme il le ferait dans un RTS tel que