Le prochain Might & Magic sera un battle royale (ou plutôt un chess royale) à 100 joueurs

Des participants par centaines

Source : Polygon, Ubisoft

Disponible en « précommande » sur mobiles (Android et iOS) et PC, le titre promet ainsi des batailles à 100 joueurs.doit faire intervenir des héros issus de la saga, chacun ayant des capacités uniques et faisant partie d'une faction. À l'instar d'Hearthstone Battlegrounds, de Blizzard , il s'agit d'un, un genre en plein essor. La centaine de participants y définit un échiquier, puis s'y écharpe jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul joueur debout.Ubisoft a par ailleurs choisi un slogan qui évoque l'«» d'. Sa phrase-choc : «» est censée mettre en avant le fait que les parties soient prévues pour durer une dizaine de minutes en moyenne. Juste ce qu'il faut pour s'occuper en attendant le bus.Le studio propose dès à présent de « précommander » ce jeu, pourtant en free-to-play. Sa version finale doit arriver le 30 janvier.