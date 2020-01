Le jeu de catch WWE 2K20 victime d'un bug majeur lors du passage en 2020

© 2K Games

WWE 2K20 n'a rien à envier à Fallout 76

Un problème pas encore totalement réglé

Hélas, l'édition 2020 a connu un démarrage très difficile et rien ne semble s'arranger puisqu'un bug important a touché le titre le 1er janvier dernier.Lors de son lancement le 22 octobre 2019,a été accueilli par un flot de critiques acerbes. En effet, le titre édité par 2K Games a été victime de nombreux bugs au niveau de ses graphismes. Ce n'est pas tout puisque le contenu global a aussi beaucoup déçu, la faute à un mode carrière épouvantable et à un gameplay imprécis. Pour ne rien arranger à cela, la politique économique de 2K avec la licence a toujours été aux limites du supportable (DLC extrêmement chers, aucune mise à jour de contenu gratuite...).Hélas, les bonnes résolutions habituellement prises en début d'année ne semblent pas être à l'ordre du jour pour. Ainsi, le site Kotaku nous apprend qu'un autre bug a totalement paralysé le jeu lors du passage en 2020. En effet, des utilisateurs ont exprimé leur mécontentement surà cause des nombreux crashs dont ils étaient victimes. Le soft avait la fâcheuse tendance à planter dès la sélection de n'importe quel mode.Fort heureusement, 2K Games a rapidement communiqué à ce sujet en précisant que le problème est enfin corrigé. Pourtant, des joueurs affirment sur divers forums être toujours bloqués par les crashs. Certains ont trouvé la parade pour esquiver ce bug qui empêche tout bonnement de lancer une partie. Pour cela, il faut changer la date du système en la reculant au 31 décembre dernier.Rappelons que la licenceest en grand danger puisque des coupes budgétaires auraient été effectuées et le studio Yuke's s'est retiré de la production. Seul Visual Concept est aux commandes du prochain opus alors que les deux équipes étaient associées ces dernières années.