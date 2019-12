Mario Kart Tour : le multijoueurs accessible (pour l'heure) uniquement via le Pass Or

Un mode réservé aux détenteurs du Pass Or

S'il est gratuit au téléchargement est également truffé de micro-transactions, sans oublier le Pass Or, à 5,49 € par mois, qui ouvre l'accès à divers bonus et à la classe 200cc.Depuis ce matin, il est enfin possible d'accéder au mode multijoueurs de, grâce à une «» qui sera disponible jusqu'au 27 décembre. Les joueurs sont évidemment invités à tester ce nouveau mode... Du moins s'il sont détenteurs d'un Pass Or.En effet, à l'heure actuelle, ce mode multijoueurs n'est disponible que pour les abonnés au Pass Or, une volonté de Nintendo qui explique : «».Reste à savoir maintenant comment sera disponible ce mode multijoueurs après sa phase de test, mais il est très probable que les détenteurs d'un Pass Or disposeront d'un avantage par rapport aux joueurs « classiques ».