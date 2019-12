PUBG Mobile : Qu'est-ce que le mode Festival d'Hiver ?

© Tencent Games

À télécharger : PUBG pour Android

Une année réussie pour PUBG mobile

PUBG aux couleurs hivernales

Source : TechRadar.

La mise à jour du mode « Festival d'Hiver », disponible dès aujourd'hui sur le FPS multijoueurs, propose un nouveau mode de jeu, une nouvelle carte d'échauffement ou encore de nouveaux défis.En 2019, la version mobilevole la vedette à son principal concurrent,. Contrairement au jeu d'Epic Games, disponible uniquement sur le magasin d'applications iOS, on retrouveMobile sur Google Play, ce qui semble bénéficier au titre.Le site spécialisé Sensor Tower indique ainsi, dans un rapport publié le 13 décembre, que le jeu signé Tencent Games a récolté «» 1,3 milliard de dollars sur mobile en 2019. Depuis sa sortie en mars 2018,Mobile aurait ainsi engrangé pas moins de 1,5 milliard de dollars, dont plus de 88 % récoltés en une seule année.Peu étonnant que les développeurs chinois de Tencent veuillent pousser l'avantage en proposant de nouveaux contenus en cette période de Noël.La nouvelle mise à jour 0.16.0 met ainsiMobile sous la neige avec un nouveau mode de jeu, nommé «» où les joueurs sont divisés en deux factions et désignés aléatoirement comme chauffeur ou tireur d'un véhicule. Chaque véhicule est équipé d'armes lourdes et il faut détruire les véhicules ennemis pour remporter la partie.En parallèle, ce mode hivernal met en avant le snowboard. Il propose aux joueurs en attente d'atterrir sur Erangel en mode classique d'entrer dans Snow Paradise, un parc où l'on peut emprunter des téléphériques et faire du snowboard freestyle pour patienter.Mobile propose en outre une collaboration avec Angry Birds pour les dix ans du célèbre jeu. Celle-ci permet aux joueurs d'obtenir des objets spéciaux et de participer à un mini-jeu sur l'île de spawn en lançant des bombes Angry Birds.Enfin, cette mise à jour inclut des améliorations pour les joueurs, comme la possibilité d'utiliser des kits de soins ou des seringues d'adrénaline tout en étant en mouvement. Un bouton pour changer la vision de la caméra a également été ajouté pour passer de la vue à la troisième personne vers une vue à la première.