Stadia : disponible depuis hier, Borderlands 3 est incomplet

© 2K Games

Borderlands 3 : près de deux mois de contenu manquant

Après avoir entretenu des semaines de flou quant à la date de sortie de Borderlands 3 sur son service de cloud gaming, Stadia n'a — semble-t-il — pas été en mesure de proposer la toute dernière version du jeu de Gearbox.Sur son site officiel, l'éditeur 2K Games confirme que la version Stadia de Borderlands 3 ne contient que le contenu et les mises à jour du jeu jusqu'au 24 octobre.Si la campagne de base reste bien entendu pleinement accessible aux joueurs Stadia, il leur manque un certain nombre de contenus additionnels et — plus important — de correctifs comme des butins spéciaux de boss, davantage d'espace dans la banque des joueurs, ou la difficulté Chaos 4.L'éditeur promet que le DLC « Élimination au site secret de Maliwan » et tous les ajouts précités seront ajoutés «». Le DLC « Le Casse du Beau Jackpot », dont la sortie est prévue demain sur les versions PC, PS4 et Xbox One du jeu, attendra également le début d'année pour arriver sur Stadia.