Planetside Arena est stoppé... quatre mois après son lancement

20 joueurs le jour de son lancement

Source : Kotaku

Intitulé, le spin-off va finalement s'arrêter en janvier 2020, après seulement quatre mois d'existence.L'annonce a été faite vendredi 13 décembre sur la page Steam du jeu : le jeus'arrêtera le 10 janvier 2020. Lancé le 18 septembre dernier, il promettait des matches à mort de 250 vs 250 joueurs.Problème : d'après le site SteamSpy, le jour de sa sortie, le jeu n'a recensé que... 20 joueurs. Un manque d'engouement qui s'est maintenu par la suite, comme Daybreak le confirme dans un communiqué : «».Déjà à l'heure actuelle, il n'est plus possible d'acheter de DLC pour ce titre. Un nouveau coup dur pour Daybreak, qui a déjà remercié plusieurs de ses salariés en octobre