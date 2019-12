Sony abandonne officiellement le marché des consoles portables

La faute au marché et/ou à Sony ?

Source : Game Informer

Forte du succès rencontré par la PSP avec ses plus de 80 millions d'unités vendues à travers le monde, Sony lançait la PS Vita dès le mois de février 2012 en Europe. Malgré ses nombreuses qualités, la console n'a pas réussi à s'imposer sur un marché dominé par les smartphones et les tablettes. Avec ses 16 millions d'exemplaires écoulés, la Vita a rapidement été délaissée par le constructeur nippon...Ainsi, les chances d'assister à l'annonce d'une troisième console portable fabriquée par Sony étaient infimes. Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment (SIE), est venu enterrer nos derniers espoirs lors d'un entretien accordé au site».Cette déclaration confirme donc que Sony ne planche pas sur une PS Vita 2. Même si l'avènement des smartphones peut expliquer en partie cet échec, SIE n'a jamais vraiment soutenu sa Vita en préférant se focaliser sur la PS4 et la réalité virtuelle. De plus, la Switch a prouvé que les consoles portables (ou du moins hybrides) peuvent encore être plébiscitées si son constructeur s'en donne les moyens.