La Nintendo Switch arrivera enfin en Chine la semaine prochaine

La Switch prend ses quartier dans l'Empire du Milieu

Source : The Verge

Disponible depuis le 3 mars 2017 un peu partout dans le monde, la Nintendo Switch n'avait toujours pas été lancée (officiellement) en Chine. Ce sera finalement chose faite le 10 décembre prochain, permettant aux joueurs du pays de faire l'acquisition de la console hybride, sans passer par le marché gris.Pour s'implanter en Chine, la Nintendo Switch a été « révisée » par un certain Tencent, afin de passer les différentes étapes de certification très strictes, imposées par le gouvernement local. La console y sera proposée au prix de 2 099 yuans (270 euros), et comprendra pour ce prix une démo deIl s'agira d'ailleurs du principal titre du line-up, puisqueou encoresont en cours de certification. Dans le courant de l'année 2020, Tencent et Nintendo prévoient de lancer entre 10 et 20 jeux.À noter qu'il s'agit là du modèle standard de la console de Nintendo, la Switch Lite étant également prévue, mais «».