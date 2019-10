L’OVNI Ancestors : The Humankind Odyssey arrive sur PS4 et Xbox One le 6 décembre

© Panache Games Digital

Dans la jungle tropicale vivait un étrange animal

Source : Panache Digital Games

Le nouveau jeu de Patrice Désilets — créateur, rappelons-le, de la saga Assassin's Creed — se fait porteur d'une promesse monstre : retracer l'histoire de l'humanité. Rien de moins.S'il hérite de nombreux gimmick acrobatiques de la saga à l'assassin encapuchonné, Ancestors est un jeu bien plus terre-à-terre. Le concept ? Retracer l'histoire de l'homo sapiens en commençant à la toute première page, il y a 10 000 000 ans de cela.Dans une jungle inhospitalière du continent africain, vous incarnerez un primate à qui il faudra apprendre ... la vie. Ce qui se mange, ce qui se boit. Les limites de son territoire, les relations sociales, les dangers à prévoir. L'objectif étant de perpétuer l'espèce et de fonder une véritable civilisation.Un véritable OVNI vidéoludique donc, qui ne s'adressera pas à tout type de joueurs. Car en dépit de son aspect action-RPG, Ancestors mise avant tout sur l'immersion et la soif de la découverte. Un jeu un peu, finalement, qui n'en est donc que plus rafraîchissant dans le paysage vidéoludique actuel.Ancestors : The Humankind Odyssey sera disponible sur PS4 et Xbox One en version numérique le 6 décembre pour 39,99€.