Razer dévoile Raion, une étonnante manette PS4 et PC... inspirée de l'arcade

© Razer

Une nouvelle manette Raion chez Razer

Une manette inspirée de l'arcade

Prix et disponibilité

Source : Communiqué de presse

Une manette à la disposition atypique, inspirée des jeux d'arcade donc, et qui promet une grande variété de combinaisons.La nouvelle manette Razer Raion comprend en effet une interface à six boutons (au lieu de quatre habituellement), un D-pad tactile à huit directions, ainsi que les traditionnels boutons et gâchettes.Bien sûr, le Touchpad PS4 dispose de son côté de toutes les fonctionnalités que les joueurs sont en droit d'attendre, afin d'être pleinement compatible avec tous les jeux PS4.Parmi les six boutons de cette manette au look atypique, on retrouve les habituels Triangle, Carré, Rond et Croix ( et non pas « X »... ), ainsi que les boutons R1 et R2, accessibles directement au niveau des pouces, et non des index. Cela n'empêche cependant pas ces mêmes boutons d'être également présents sur la tranche supérieure de la manette.Côté endurance, Razer promet une fiabilité impeccable, avec les switch mécaniques jaunes maison. Construit pour endurer plus de 80 millions de pressions, le switch jaune de Razer, la même technologie que celle présente dans les claviers de la marque, permet, selon le constructeur, une réponse instantanée même durant les combats les plus compétitifs.Malgré son côté « arcade », pas de stick ici, mais un D-Pad «» à huit directions. De quoi réaliser parfaitement ce quart de cercle ou demi-cercle si important dans les jeux de combats en 2D. À noter qu'il s'agit bien d'une manette filaire ici, avec un câble de trois mètres.», déclare Mark MarkMan Julio.La nouvelle manette Razer Raion est disponible au prix de 109,99 euros.