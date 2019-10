Sony compare le MediEvil de 2019 à celui de 1998 et la différence est flagrante

Une superbe direction artistique et une caméra capricieuse

La résurrection de Sir Daniel Fortesque approche. Environ 14 ans après la sortie du dernier épisode en date sur PSP, la licence fêtera son grand retour le 25 octobre prochain. Il ne s'agira pas d'un opus inédit mais bien d'une remasterisation dans la veine du travail qui a été effectué dernièrement sur Crash Bandicoot et Spyro.Ainsi, les développeurs de chez Other Ocean Interactive ont conservé tout le contenu du jeu de base en remettant les graphismes au goût du jour sur PS4. Pour souligner ce changement radical, Sony a mis en ligne une vidéo de plus de 30 minutes afin de comparer le titre de 1998 à celui de 2019. En plus de sa nouvelle plastique, la remasterisation apporte une visée au-dessus de l'épaule, une bande originale réorchestrée et des doublages supplémentaires.MediEvil peut déjà être précommandé sur le PlayStation Store. En plus de la version standard (29,99€), une édition Deluxe numérique (39,99€) a aussi été annoncée. Cette dernière comprend le jeu, une super armure, l'artbook numérique, un comic-book numérique, la bande-son originale et un thème dynamique pour la PS4. L'édition standard sortira aussi en Blu-ray.