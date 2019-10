Le Prisonnier Quantique, le jeu vidéo scientifique du CEA, sort le 5 octobre

Apprendre sur les sciences en s'amusant

Des mini-jeux pour avancer dans l'histoire

Développé en interne avec la participation du Réseau Canopé, Le Prisonnier Quantique est un jeu en 2D de type « point and click » , dont le but est d'intéresser les jeunes à la science. C'est notamment ce pourquoi il est très facile d'accès : gratuit, il ne nécessite pas de s'inscrire, est sans publicité et dispose d'un système de sauvegarde pour retrouver sa progression.est, en outre, jouable par n'importe qui.Le CEA promet un «». Le titre a été pensé pour découvrir «». L'organisme promet une durée de jeu comprise entre 8 et 12 heures.Au détour de l'aventure, qui va emmener le joueur «», de nombreuses branches scientifiques différentes sont abordées : la physique quantique bien sûr, mais aussi la physique, la chimie, l'énergie et les sciences du vivant. Le thème du climat y trouve aussi sa place. «», explique le CEA.Le pitch maintenant : nous incarnons Zoé, qui enquête sur la disparition du Professeur Artus Cropp. Ce dernier indique dans un carnet avoir réalisé une incroyable découverte. La jeune femme, qui a mis par hasard la main sur ce carnet et s'ennuie dans son travail administratif, décide alors de partir à sa recherche, près de 60 ans après.Côté gameplay, nous devons avancer dans l'histoire en résolvant plus de trente puzzles, tous différents et intégrés au scénario. Logique et connaissances basiques en sciences permettront de surmonter ces épreuves. Le jeu a été pensé pour être réalisable par des lycéens, voire des collégiens. Des fiches pédagogiques accompagnent chaque puzzle pour mieux comprendre les notions scientifiques dont on a besoin pour progresser.est disponible à partir du 5 octobre 2019 à cette adresse