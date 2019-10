Roi des produits dérivés, Blizzard lance un livre de cuisine sur l’univers d’Overwatch

© Amazon

216 pages de recettes inspirées d'Overwatch

Un petit remontant signé Ange. © Amazon

Rédigé par Chelsea Monroe-Cassel, à qui l'on doit déjà le livre de recettes dédié à l'univers devous propose — forcément — de vous frotter à une cuisine du monde des plus variée.« Milkshake Patriotique » pour Soldat 76, tartelettes au beurre canadien pour l'aérienne Pharah ou encore infusion détox à base de camomille pour Ange : tout y est, et plus encore.Parce que tout culinaire qu'il est, ce livre de recettes est aussi un vrai objet de collection pour fans (Blizzard n'est pas né de la dernière pluie question marketing). Aussi, on retrouvera dans les quelque 216 pages de l'ouvrage un certain nombre d'informations sur ledes héros d'Vendu 28 $ sur Amazon US ou disponible en précommande sur Fnac.com (disponible le 16 octobre prochain), le livre trouvera assurément sa place sous le sapin d'un fan de la licence de Blizzard.