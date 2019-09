CoD MW : Finalement, les modes à 100 joueurs seront "peut-être" disponibles à la sortie

De multiples modes de jeu à 100 joueurs

Via : GameSpot

Du moins, c'est ce que laisse entendre un communiqué officiel d'Activision-Blizzard. À moins que «» (au pluriel, oui) desquelles parle l'éditeur ne fassent pas référence à un mode « Battle Royale » ?Ce Modern Warfare nouveau pourrait bien compter parmi lesles plus généreux en termes de contenu. On vous en parlait hier : plus d'une cinquantaine de cartes seront disponibles à terme. Et aucune d'elles ne sera payante — Activision-Blizzard ayant déjà annoncé que les DLC seront gratuits.Aussi le communiqué de l'éditeur a de quoi interroger. Toujours particulièrement évasif quant à la présence ou l'absence d'un véritable mode « Battle Royale » dans le jeu développé par Infinity Ward, l'éditeur parle maintenant de «concernant la présence de plusieurs modes à 100 joueurs dès la sortie du jeu.On imagine que la situation sera clarifiée prochainement. Après tout, la sortie du FPS est programmée dans un mois pile. Dans l'attente, on peut déjà jeter un œil au trailer de la campagne solo qui a été dévoilé hier au cours du dernier State of Play de Sony (et au cours duquel la date de sortie de The Last of Us Part II a été annoncée ).