Sony annonce un nouveau State of Play pour le 24 septembre

The Last of Us Part II enfin de retour ?

Source : Twitter

Sony a donné rendez-vous aux joueurs le mardi 24 septembre à 22h00, heure de Paris, pour ce nouveau. Rappelons qu'il s'agit d'un format très proche de celui d'un Nintendo Direct et que la présentation durera environ une vingtaine de minutes. Les jeux vont donc s'enchaîner et quelques surprises devraient s'inviter à la fête.Sur le PlayStation Blog , la marque japonaise confirme que nous assisterons à l'annonce de titres inédits ainsi qu'à la diffusion du nouveau contenu des Worldwide Studios. Puisqueet Death Stranding sortiront dans les semaines qui viennent, il y a de fortes chances pour qu'ils soient mis en avant.Cependant, le soft le plus attendu est bien évidemment. Car c'est aussi le 24 septembre que le jeu de Naughty Dog sera présenté à la presse via un événement spécial. Les joueurs pourraient donc profiter d'une bande annonce inédite. Lesera diffusé sur YouTube (vidéo en haut de l'article), Twitch et Twitter