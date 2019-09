Rayman Mini : une exclusivité Apple Arcade (et un jeu made in Montpellier !)

Une aventure légendaire en format Mini

Une exclusivité Apple Arcade développée en France

Source : communiqué de presse

Un titre qui pourra fièrement afficher son côté «», avec un développement géré par Ubisoft Montpellier, en collaboration avec Pastagames.Disponible dès ce jeudi 19 septembre, le service Apple Arcade proposera à ses abonnés une centaine de titres à jouer en illimité. Parmi eux, un certain, développé en exclusivité par Ubisoft pour la plateforme d'Apple.Pour la petite histoire,retrace les aventures de Rayman pendant un voyage légendaire au cours duquel il a été rétréci à la taille d'une fourmi. Au total, le joueur pourra parcourir 48 niveaux, avec la possibilité d'explorer le monde avec Rayman, Barbara ou Globox. Un Rayman en 2D évidemment, qui reprend la formule des opusetparus il y a quelques années.Ubisoft précise : «». Le groupe français annonce également queprofitera de nouveaux contenus et de diverses surprises au cours des mois à venir.a été développé conjointement par les équipes d'Ubisoft Montpellier et le studio Pastagames, basé à Paris. À voir maintenant combien de temps cet opus restera « exclusif » à Apple Arcade et si Ubisoft se décidera, un jour, à lancer un « vrai »...