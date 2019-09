Un mode Battle Royale débarque dans Civilization VI (si, si !)

Douze joueurs se promènent sur une carte...

Un Battle Royale au tour par tour futuriste

Lire aussi :

PlayerUnknown annonce en avoir assez des Battle Royale et ne travaillera pas sur PUBG 2



Source : Neowin

Firaxis, qui développe le titre, met à disposition gratuitement et dès aujourd'hui cette nouvelle mise à jour.Comme on peut le voir dans la bande-annonce plus bas, Firaxis a développéoù les joueurs sont aux commandes d'une petite troupe. Il ne s'agit pas de construire et développer sa civilisation, comme c'est habituellement le cas dans le jeu, mais deLes différentes factions jouables sont bien différentes duque l'on connaît. Pas de Ghandi ou d'Alexandre le Grand ici, mais un paquet decomme les « Pirates irradiés ».Ce mode « Red Death » aura toutes les caractéristiques classiques du Battle Royale, avec un cercle (le « fléau rouge » en l'occurrence) forçant lesd'une partie classique à se recentrer petit à petit dans un coin de la carte.Ils auront pour mission d'arriver à conduire au moinsjusqu'à un vaisseau spatial leur permettant de quitter ce monde infernal et ainsi gagner la partie. Ils devront par ailleurspour réussir à renforcer leur armée et trouver l'équipement nécessaire. Une partie classique devrait durer entre 20 et 50 minutes.Notons enfin qu'il est possible de jouer uniquement contre l'ordinateur ou sur des cartes adaptées à de plus petits groupes.