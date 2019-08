Borderlands 3 : les configurations requises de la version PC dévoilées

© Gearbox Software

Pensez à bien vous équiper !

Configuration minimale

Système d'exploitation : Windows 7 / 8 / 10

Processeur : AMD FX-8350 (4.0 GHz) / Intel i5-3570

Mémoire vive : 6 Go

Carte graphique : AMD Radeon HD 7970 / Nvidia GeForce GTX 680

Espace disque : 75 Go

Configuration recommandée

Système d'exploitation : Windows 7 / 8 / 10

Processeur : AMD Ryzen 5 2600 / Intel i7-4770

Mémoire vive : 16 Go

Carte graphique : AMD Radeon RX 590 / Nvidia GeForce GTX 1060

Espace disque : 75 Go

Tout d'abord, rappelons quedans sa version réservée aux ordinateurs. Cette annonce avait suscité de nombreuses critiques à l'encontre de ce troisième opus qui devrait être encore plus déjanté que ses prédécesseurs.Avant de se jeter dans ce gros défouloir, les utilisateurs devront s'assurer d'avoir entre leurs mains. C'est pour cela quevient de dévoiler lespour faire tournersortira sur PC, PS4 et Xbox One. Il sera également disponible sur Google Stadia plus tard cette année.