Le résumé du Inside Xbox spécial à la Gamescom 2019

Le Game Pass encore en première ligne

Gears 5 mène la danse

Des présentations succinctes et oubliables

Cetn'aura pas franchement fait vibrer les joueurs du monde entier.est restée prudente et s'est finalement contentée desur des titres déjà annoncés. Pendant environ une heure et demi, la firme de Redmond a voulu faire plaisir à sa communauté en densifiant encore son offre du côté des manettes et de l'immanquable. C'est avec ce dernier que nous allons commencer.Dès à présent, trois nouveaux jeux sont disponibles sur le, alors que. Ce jeudi 22 août,etarriveront sur Xbox One. Enfin,débarquera le 27 août etle 30 août, uniquement sur console. Ce dernier s'est d'ailleurs illustré à travers uneLors de cet, Microsoft a présentéqui sortiront en fin d'année. D'un côté, nous avons la «» avec son motif camouflage et de l'autre, la «» avec sa belle robe bleue. La première sortira le 8 octobre 2019 et la seconde le 17 septembre prochain. Avant de passer aux jeux, la marque a confirmé que. Les tickets pourront être achetés à partir du 24 septembre.En ce qui concerne les jeux maintenant,. Le mode « Horde » a notamment été illustré et un Character Pack Halo Reach a été officialisé. Les précommandes sont désormais ouvertes sur Steam . La déclinaison mobile de la licence intitulée GearsPOP! sera téléchargeable gratuitement sur iOS, Android et Windows 10,. Les joueurs peuvent se pré-inscrire dès à présent.s'est ensuite contenté de balancer une multitude desans vraiment communiquer des informations capitales sur les jeux concernés. Ghost Recon Breakpoint a dévoilé son mode PVP nommé «», l'exclusivité Wasteland 3 est revenue avec une vidéo de, Bungie a évoqué encore une fois le DLCpour Destiny 2 et Empire of Sin a aussi divulgué quelques séquences jouables.Finalement, le plus intéressant se trouvait du côté dequi a levé le voile sur». Cette épopée reviendra aux origines de la licence. Enfin,a précisé sa date de sortie solidement fixée au 14 novembre 2019. Cette remasterisation sera disponible au prix de 19,99€ et fera partie dudès son lancement.D'autres présentations rapides de NBA 2K20 Greedfall et The Surge 2 ont également ponctué cet. La saison 4 des'est aussi invitée à la fête. Au programme, une refonte graphique pour la carte du jeu mais aussiRendez-vous le 27 août pour les fans du battle royale. L'épisode complet est disponible ci-dessous.