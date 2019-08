THQ Nordic rachète deux studios et confirme préparer un nouveau Saints Row

Bienvenue à Darksiders et MotoGP !

Plus de 80 jeux en développement dont un Saints Row

Source : Neowin/small>

Ainsi, nous avons pu entendre parler du prochainet du développement houleux d'un certain. Les mois qui viennent s'annoncent très chargés pour la marque.Depuis plusieurs semaines déjà,s'est fait une place dans l'industrie du jeu vidéo en rachetant par dizaines des studios plus ou moins importants. Afin de faire le point sur le statut actuel de l'entreprise, l'éditeur a livré ses résultats financiers. Le document en question contient des informations assez intéressantes concernant l'avenir de la firme autrichienne.Nous apprenons donc que. Tout d'abord, c'estqui rejoint l'éditeur, soit les créateurs derrière la saga. Ce n'est pas tout puisque les italiens de chezet) sont également passés sous la houlette de. Dans un communiqué, les P.-D.G. de ces studios ont exprimé leur reconnaissance et leur envie de travailler main dans la main avec l'éditeur.Côté software aussi, il y a du nouveau ! Grâce à ce rapport financier, nous avons appris que. Depuis la sortie du quatrième épisode en 2013, la licence est restée dans l'ombre, et ce malgré la commercialisation en 2015 d'unintitulé. Après l'oubliableen 2017, les développeurs auront sans doute à cœur de se racheter.Enfin,a refait parler de lui. Cette suite avait été annoncée en 2014 durant l'E3 mais ne s'était jamais véritablement dévoilée au grand public. La faute à un développement chaotique qui a forcéà transférer le projet de Yager au studio. Hélas,. Ainsi, c'estqui reprend le flambeau. La firme basée a Nottingham a notamment travaillé sur le très médiocreAu total,à l'heure actuelle. Un remake deest en préparation ainsi qu'un certain Darksiders Genesis . Ce nouvel épisode prendra cette fois la forme d'une