La société qui organise l'E3 fait fuiter les coordonnées de 2000 participants à l'édition 2019

Une grosse faille a été exploitée !

Source : Kotaku

Le site Gamesindustry.biz nous apprend quesur le site officiel de l'. La société Entertainment Software Association (ou ESA) s'est excusée auprès des journalistes, streamers et YouTubeurs touchés par l'incident.Ainsi, des informations comme des noms, des adresses postales, des adresses mail et des numéros de téléphone pouvaient êtredirectement depuis une section du site de l'E3.Voici la dernière déclaration en date de l'ESA : «».Les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là puisque. L'ESA a déclaré ne pas être à l'origine de cette seconde fuite et ces informations auraient été rapidement supprimées à la demande de la société.Une action en justice de la part des victimes n'est pas à exclure.