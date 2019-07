The Outer Worlds, le nouveau RPG d’Obsidian, sortira également sur Switch

© Private Division

Un RPG rétrofuturiste à la troisième personne

Source : Nintendo

l'a confirmé hier dans un tweet, sans toutefois garantir de date de sortie.Annoncé lors de la dernière édition des Game Awards, en décembre dernier,est un jeu de rôle dans la plus pure tradition des. Mais celui-ci pourrait bien tirer sur la corde sensible des déçus par les derniers épisodes signés Bethesda.Chapeauté par Tim Cain et Leonard Boyarsky — les créateurs de la saga Fallout ! -conjuguepour unspatial qui s'annonce particulièrement acidulé.Il sortira sur PC, PS4 et Xbox One (notez qu'il sera inclus dans le Game Pass à sa sortie), et donc quelques semaines plus tard sur la Nintendo Switch.