À l’origine, L’Ombre du Mordor devait être un jeu Batman inspiré des films de Christopher Nolan

Un accord difficile à obtenir

Christopher Nolan refroidi par l'adaptation de Batman Begins

Via : Game Informer

Le nouvel épisode de la chaîne YouTube de Liam Robertson, journaliste et historien du jeu vidéo, revient sur le projet initial depour rebondir dans l'aprèsSi le studio avait bien des vues sur un jeu inspiré de l'œuvre de Tolkien, le premier prototype (unen coopération) n'a pas rencontré un franc succès au sein de l'équipe. Monolith a donc décidé de continuer à fouiller le catalogue de, qui venait de racheter le studio après le succès de, pour concevoir son projet succès.Leur dévolu s'est rapidement jeté sur, dont Warner détenait les droits d'exploitation via la trilogie de Christopher Nolan. L'idée était finalement d'adapter le Chevalier Noir du réalisateur dans unqui, de la description qui en est faite, ressemblait furieusement à ce qu'a proposé Rocksteady avec sa série desMalheureusement pour Monolith, le projet n'a jamais pu voir le jour, faute de feu vert accordé par Christopher Nolan lui-même. Après un an et demi de prototypage et de développement liminaire, l'équipe a dû transformer son projet en autre chose —L'une des raisons évoquées par les développeurs quant à l'absence d'intérêt du réalisateur britannique pour un nouveau jeu Batman inspiré de ses films proviendrait du bide retentissant qu'avait connu l'adaptation deen 2005.Impliqué directement dans le processus créatif, Christopher Nolan avait même concédé au studio Eurocom (à l'origine de l'adaptation) depour qu'ils reprennent leur rôle respectif dans le jeu.Malheureusement, les critiques ont été peu réceptives et le jeu s'est mal vendu. Visiblement douché de voir son œuvre dénaturée de la sorte, Christopher Nolan n'aurait pas daigné accorder son feu vert aux équipes de Monolith qui, de fait, ont du troquer Gotham pour la Terre du Milieu.