Non, Red Dead Redemption 2 n’aura pas droit à un DLC sur le thème des aliens

C'est un continent tout entier qui attend le match inédit entre l'Algérie et le Sénégal pour la finale de Coupe d'Afrique des Nations 2019 (CAN) qui se disputera vendredi 19 juillet à 20h50 (heure française) au Caire en Egypte. L'événement devrait également rencontrer un énorme succès du coté des algériens et des sénégalais localisés en France qui suivent leurs équipes respectives à distance. Rappelons que les Fennecs (surnom de l'équipe Algérienne) tenteront de remporter un deuxième titre de champion d'Afrique après une première victoire de la compétition en 1990. Du coté des sénégalais, c'est la deuxième fois qu'ils se retrouveront en finale de la CAN, après leur finale perdue aux tirs au but en 2002 face au Cameroun.