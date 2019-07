Plants vs. Zombies revient dans un troisième opus, disponible aujourd'hui en pré-Alpha

© Electronic Arts

Plants vs. Zombies 3 est disponible en nombre très limité de téléchargements

Source : Electronic Arts

Six ans après la sortie de, EA Games a décidé de se remettre au jardinage. Peut-être pour mieux préparer l'arrivée d'un troisièmeissu de la licence promis par l'éditeur en février dernier ?Inhabituel, l'accès du grand public à une version pré-Alpha d'un jeu vidéo semble ici être rigoureusement encadré par. Sur son site, l'éditeur indique ne proposer «» afin de recueillir les retours les plus pertinents sur les axes d'améliorations du jeu de PopCap.Pour télécharger la pré-alpha de Plants vs. Zombie 3, un lien unique renvoyant vers Google Play est mis à disposition. Mais à l'heure où sont écrites ces lignes, la page est inaccessible.Pour profiter au mieux du jeu, PopCap préconise un smartphone doté d'une puissanceau moins. Le développeur déclare aussi que la version iOS de la pré-alpha n'est pas disponible «».