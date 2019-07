Super Monkey Ball : Banana Blitz de retour en HD sur Xbox One, PS4 et Nintendo Switch

Les singes roulants de retour !

Source : Windows Central

Lancé initialement en 2006 sur une certaine Nintendo Wii,prépare activement son retour en version HD, avec une disponibilité prévueprochain sur PS4, Xbox One, mais aussi Nintendo Switch Selon l'éditeur, les graphismes ont été améliorés, les contrôles optimisés, un classement en ligne a été rajouté ainsi qu'un nouveau mode «», dans lequel les joueurs devront réaliser. Evidemment, les joueurs pourront également retrouverdans le jeu d'origine.» promet. Notez que cesera également disponible sur PC, via Steam , mais un peu plus tard dans l'année.