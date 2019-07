La Nintendo Switch classique va gagner en puissance avec un nouveau processeur

Une lite avant une Pro ?

En attendant une véritable avancée...

Source : The Verge

a donc décidé de mettre à jour les composants de sa console dans le but d'améliorer ses capacités.Décidément, la machine hybride est au cœur de l'actualité en ce moment. Cette semaine, la Nintendo Switch Lite a enfin été officialisée par la marque. Il s'agit d'unequi ne pourra pas être utilisée sur une télé et qui a été épurée de plusieurs fonctionnalités telles que lesdétachables ou encore les vibrations HD. Si le prix de cette Lite sera nettement revu à la baisse (aux alentours de 200€), il est clair que cette annonce n'a pas du contenter celles et ceux qui attendaient une mise à jour des capacités de la console.Fort heureusement,n'a pas oublié les fans qui voudraient poser leurs mains sur uneplus puissante. En effet, la firme de Kyoto a déposé une demande d'autorisation au(Federal Communications Commission) dans le but de commercialiser une, sortie en mars 2017. Si les améliorations ne seront pas «», elles pourraient toute de même sensiblementAinsi, le SoC Tegra X1 sera remplacé et la mémoire NAND sera modifiée. Plus généralement, lapourrait bénéficier deau niveau des temps de chargement, de l'autonomie ou même de sa température lorsqu'elle est allumée. De plus,(qui est actuellement de 32 Go sur tous les modèles) devrait êtreIl est cependant important de préciser qu'il s'agit toujours de lamais avec des composants légèrement plus puissants. Les différences à l'arrivée ne devraient donc pas sauter aux yeux. Bref,que des rumeurs évoquent depuis un bon moment. À l'heure actuelle, rien de concret n'a filtré à ce sujet.