Dr. Mario World : le jeu mobile dévoile son mode multijoueurs en vidéo

Pas le temps de se dorer la pilule

Source : Engadget

À la base,est un Tetris-like sorti sur NES et Game Boy en 1990.a décidé de ressusciter cette licence via un free-to-play à destination des supports mobiles. Le titre reprendra sa formule de toujours puisque le joueur devra aligner des virus et des gélules afin de les faire disparaître. Ces éléments devront être associés horizontalement et verticalement de la même manière qu'un Tetris.Dans, la progression sera similaire à celle d'unpuisqu'il faudra compléter des niveaux en se déplaçant sur une carte tout en dépensant de l'énergie. Le mode multijoueurs sera également de mise puisqu'un utilisateur pourradans le but de retrouver ses amis. Il sera alors possible de consulter leur progression, mais aussi de leur envoyer des cœurs (qui représentent l'énergie).Ce n'est pas tout car. Ces « Batailles » auront lieu en temps réel. Le but sera d'associer des éléments pour détruire des virus, ce qui aura pour conséquence de remplir une jauge d'attaque. Une fois pleine, le joueur pourra l'utiliser pouren lui envoyant un maximum de virus. Des pouvoirs de rapidité et de défense pourront aussi être activés.La vidéo en haut de cet article illustre parfaitement ce mode multi.