Les joueurs de la version bêta piratée de Halo: Reach pourraient être bannis à vie

Master Chief arrive sur PC et ce n'est pas pour plaisanter !

Mieux vaut réfléchir à deux fois...

Source : Windows Central

Si nous ne connaissons pas encore sa date de sortie précise,est bien en passe de sortir sur. Après des années d'attente, les PCistes pourront enfin (re)découvrir la célèbre saga de FPS via leet Steam . Tous les titres seront mis en ligne au fur et à mesure, à commencer par. Ce dernier sera aussi ajouté à la compilation surdans un avenir proche.Actuellement,organise une session bêta sur PC pour. Les rares sélectionnés pour y participer (environ 1 000 personnes) peuvent s'essayer dès maintenant à une mission de la campagne. Malgré ce test à échelle réduite,et mise à disposition du monde entier par des testeurs peu scrupuleux. Si les développeurs auraient pu se contenter d'ignorer cet incident, ils ont finalement communiqué à ce sujet.C'est par le biais de Tyler Davis, en charge du support communautaire pour le studio, que. Voici ce que Davis a déclaré dans un tweet : «».Des mesures drastiques qui pourraient avoir de lourdes conséquences pour certains utilisateurs. En effet, un joueur concerné perdrait alors accès à l'ensemble de ses achats dématérialisés(si les deux comptes sont liés, ce qui est bien souvent le cas). Bref, il vaut mieux faire preuve de patience et attendre sagement la sortie officielle desur PC.