Myst, le jeu mythique, va être décliné au cinéma et à la télévision

La fratrie Miller au cœur du projet

Myst, une légende du jeu vidéo

Source : Cnet

Vingt-six ans après sa sortie sur Macintosh puis PC,fait encore parler de lui - bien que des suites aient eu lieu depuis. Imaginé par les frères Robyn et Rand Miller, puis développé par le studio de création, le jeu vidéo d'aventure et de réflexion de type, en mode première personne, va avoir le droit à uneet télévisuelle, comme nous l'apprend le, relayé parÀ l'heure d'écrire ces lignes, le projet reste encore flou. Le fait est quea acquis les droits d'adaptation pour créer unsur écran basé sur celui de, notamment aux côtés de la fratrie Miller. «», a déclaréauprès de. «», a-t-il poursuivi.Au cours de son existence,a été globalement salué par la critique pour. Considéré pendant dix ans comme le jeu le plus vendu de tous les temps, le titre a cependant été détrôné par un projet mondialement connu porté par Electronic Arts,. Nul doute que son adaptation audiovisuelle rappellera des souvenirs à certains.