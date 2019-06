Le mash-up pack du nouveau Toy Story débarque sur Minecraft

Vers l'infini, et au-delà !

Une aventure dans les environnements emblématiques de la saga



Source : Neowin

La sortie de ce film d'animation tant attendu était l'occasion parfaite pour le studio Mojang de sortir un DLCinspiré de l'univers créé par les studiosVous le savez peut-être,est de retour au cinéma. Les studios Pixar présentent le quatrième opus de leur saga, neuf ans après le dernier opus en date.Woody, Rex, Jessie ou encore Buzz l'éclair vont rencontrer de nouveaux personnages hauts en couleur comme Duke Caboom, le jouet cascadeur canadien, et vivre une dernière aventure qui ravira petits et grands.Après installation, les joueurs se retrouveront plongés à l'intérieur de, répliquée à l'identique dans le style cubique qui caractérise le jeu. Les développeurs ont aussi conçu d'autres lieux comme la chambre de Sid, le jeune garçon qui torturait les jouets dans le premier volet, mais également la boutique d'antiquités où se passe une partie de l'action deLes joueurs devront explorer les différents univers, décrits comme «» par les développeurs de Mojang, à hauteur de jouet, et résoudre des énigmes pour progresser dans l'aventure.Le packest disponible dès à présent pour un prix de 7,99 € à la fois sur le Microsoft Store et le Marketplace Minecraft.