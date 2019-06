One Punch Man va être adapté en jeu sur console et PC

Les aventures de l'homme au point fulgurant bientôt en jeu vidéo

Source : Engadget

Si vous êtes fan du manga, et en plus un grand adepte des jeux vidéo, alors ce prochain titre est fait pour vous : l'entreprise japonaise spécialisée dans le développement et la commercialisation de jeux (Pac Man, Dragon Ball, One Piece)a en effet décidé de décliner les aventures de Saitama et consorts sur PC, Xbox One et PS4, comme nous l'apprend une vidéopubliée sur YouTube.Au regard des quelques extraits observés, il semble que le jeu se joue sous le format « Combat d'arène ». Outre l'homme au poing fulgurant sus-cité, les utilisateurs auront l'opportunité de, mais également le héros de rang C, Mumen Rider.Aucune information sur sa date de sortie n'a revanche été communiquée.