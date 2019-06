La bêta pour la version PC de Halo : Reach ouvrira la semaine prochaine

Crédits : 343 Industries

Plusieurs phases de bêta prévues

Les autres jeux Halo auront aussi droit à leur bêta

Via : GameSpot

Pour l'heure, aucune date précise n'a été communiquée par 343 Industries. Néanmoins, le studio. Programme qu'il est toujours possible de rejoindre (gratuitement) ici même a beau être sorti en 2010, on n'adapte pas un jeu console sur PC aussi facilement qu'un claquement de doigts. Et 343 Industries dit vouloir prendre son temps pour être sûr de livrer un produit parfait.(en termes de nombre de participants, ndlr)", a déclaré le studio dans un post de blog. Et de reprendre :"".Dans tous les cas, le studio promet que les différentes phases de tests ne seront pas soumises à une clause de non-divulgation ; les joueurs participants pourront librement faire part de leurs ressentis et partager des vidéos du jeu en action.Halo: Reach n'est que le commencement. En réalité, tous les autres titres dedevront passer par ce processus avant de rejoindre les étals du Microsoft Store et de Steam ; sans date de sortie précise annoncée pour le moment.Halo: Reach, dernier titre de la série de FPS a avoir été signé par Bungie, sortira également sur Xbox One à une date ultérieure. Il passera lui aussi par une phase de bêta test. Mais rappelons que. Dans un post de blog daté de mars dernier, Brian Jarrard, directeur de la communauté de 343 Industries expliquait que. Les abonnés au Xbox Game Pass auront quant à eux accès à l'intégralité de l'expérience sans surcoût.