MSI et BlueStacks : les jeux Android portés en 240 FPS sur PC

Vos jeux Android en 240 fps sur du matériel compatible

MSI App Player : une application taillée sur mesure pour les amateurs de jeux mobiles

En juin 2018,et l'émulateurse serraient la pince avec pour objectif d'apporter des solutions alternatives aux amateurs de jeux sous Android. À travers l'application, il est ainsi possible, depuis près d'un an, de jouer à des jeux mobiles surou, avec à la clé des performances supérieures à celles que l'on trouve sur les derniers flagships Android.Récemment, les développeurs arguaient ainsi que jouer via l'application de MSI permettait, malgré l'émulation, de profiter d'une. Une nouvelle étape vient toutefois d'être franchie avec le support duannoncé ce 12 juin parDans son communiqué , relayé par, le constructeur taïwanais annonce qu'il est désormais possible de, toujours via l'application. Bien évidemment, la chose ne sera disponible que sur les PC pourvus d'un écran capable de prendre en charge cette fréquence de rafraîchissement, mais cette nouvelle sonne comme une grande première dans le monde Android au sens large.Pensée comme un pont entre le jeu sous Android et le monde PC, l'se pare de quelques fonctionnalité plaisantes. Comme le rappelle,, l'application permet par exemple le, le tout en écran partagé. Il est donc possible de passer d'un jeu à l'autre facilement. Certains titres Android prennent par ailleurs en charge l'du clavier des ordinateurs portables MSI.L'est pré-installée sur l'ensemble des appareils commercialisés par le fabricant asiatique. Il est également possible de télécharger gratuitement l'utilitaire à cette adresse