E3 2019 : Microsoft travaille déjà sur la rétrocompatibilité sur Project Scarlett

Annoncée durant l'E3 2015, la rétrocompatibilité des jeux Xbox 360 sur Xbox One a fait plaisir aux joueurs pendant plusieurs années. En 2017, le programme s'est densifié avec l'arrivée des jeux de la toute première Xbox toujours à destination de la One. Quatre ans plus tard, l’expansion de la rétrocompatibilité touche à sa fin...