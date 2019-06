Résumé de la conférence Ubisoft à l'E3 2019

Watch Dogs casse tout d'entrée de jeu !

Tom Clancy a la patate !

Un final pas vraiment en apothéose...

Pourtant,avait joué la carte du grand spectacle avec un petit orchestre présent sur scène pour rejouer les meilleurs morceaux de la saga. La tournée mondiale dedébutera à Paris fin juin et la licence devra se contenter de cela pour cet E3. Puis c'estqui a pris la relève avec pas mal de gameplay et une date de sortie fixée au 6 mars 2020. Vous pouvez retrouver d'autres informations sur ce troisième opus dans notre article dédié Nous avons ensuite quitté succinctement le milieu du jeu vidéo avec l'arrivée de l'acteur Rob McElhenney sur scène. Ce dernier a présenté une série nommée. Ce show sera diffusé sur Apple TV+ et suivra une équipe (fictive) qui développe un MMO à succès. Nous sommes ensuite revenus au jeu avec un trailer annonçant la venue du casting de la série animée Adventure Time dans Brawlhalla parmi les personnages jouables.est ensuite repassé sur ses grosses licences avec plusieurs vidéos pour. Le jeu aura droit à une bêta le le 5 septembre 2019 et à l'instar de, un caméo avecsera d'actualité. Une nouvelle initiative communautaire nommée Ghost Recon Delta Company a aussi été présentée. Elle mettra en avant les cosplay, streams et autres créations autour de la licence.Puis c'est un nouveau jeu mobile qui a pris la relève. Intitulé Tom Clancy's Elite Squad , il rassemblera plusieurs personnages des séries iconiques d'Ubisoft commeou encore. Une petite chorégraphie visant à célébrer les 10 ans dea ensuite débuté sur scène, l'occasion pour l'éditeur d'annoncer Jsur PS4, Xbox One, Switch, Stadia et Wii (oui la toute première !). Dans un tout autre domaine, un événement temporaire pournommé Shadows of Hitokiri arrivera le 27 juin.Puis, c'est pour ainsi dire la seule vraie surprise de cette conférence qui s'est présentée à nous. Il s'agit de, un titre se reposant sur les bases dequi sortira en début 2020. Les parties seront jouables en coopération à trois joueurs qui devront affronter un parasite.Ensuite,a passé de longues minutes sur The Division 2 , qui sera gratuit sur tous les supports du 13 au 16 juin . Le directeur créatif du jeu a levé le voile sur une nouvelle mise à jour qui embarquera les joueurs en dehors de Washington. L'épisode 3 de la première saison débarquera début 2020. La filma rapidement fait parler de lui puisqu'il sortira sur Netflix, avec les acteurs Jake Gyllenhal et Jessica Chastain à l'affiche.À l'approche de la fin de la conférence,a dévoilé son service premiumqui donnera accès à tout son catalogue PC pour 14,99€/mois (voir notre article ). Puis une nouvelle licence nommée Roller Champions , déjà bien connue grâce à de nombreuses fuites, a pris l'antenne avec du gameplay. Ce jeu de roller compétitif qui fait furieusement penser àest jouable sur PC jusqu'au 14 juin gratuitement.Enfin, le patron d'Ubisoft Yves Guillemot est monté sur scène pour dévoiler un dernier titre développé par le studio à l'origine d'. Il est ici question d'une sorte de Zelda-like intituléqui sortira le 25 février 2020. Dans cet univers coloré, le héros devra sauver les dieux grecs dans un monde totalement ouvert. Charmant mais nous attendons d'en voir un peu plus...Bref, une conférence assez décevante dans son ensemble sans surprises ou autres grands retours (n'est-ce pas Sam Fisher...).