Ghostbusters, K2000, Retour vers le Futur... Rocket League annonce un Radical Summer très 80's

Le Radical Summer en approche sur Rocket League

Leest un nouvel événement à retrouver dans, à compter de ce 10 juin. Un Radical Summer d'une durée de neuf semaines, qui permettra de mettre la main sur des objets bonus, des DLC premium, ou encore des modes de jeu temporaires.Un Radical Summer qui va célébrer, avec trois axes majeurs : Blockbusters, Culture et Télévision. Chacun durera trois semaines, et permettra de mettre la main sur des objets et véhicules provenant de licences cultes comme(la voiture K.I.T.T.),(le bolide Ecto-1),...Un Radical Summer parfait donc pour se replonger dans l'époque bénie des « eighties », avant de retrouver sur Netflix un autre événement, lui aussi très axé rétro : la troisième saison de Stranger Things