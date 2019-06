F.E.A.R : un documentaire rend hommage à l’un des meilleurs FPS horrifiques

Crédits : Sierra Entertainment

Quand The Ring rencontre John Woo

Source : YouTube

Sorti le 18 octobre 2005 des usines de Monolith Productions,a su marquer les esprits grâce à son ambiance particulièrement glauque et ses graphismes impressionnants pour l'époque. La chaîne YouTubese propose aujourd'hui de revenir sur l'histoire tumultueuse de ce FPS et de ses suites malheureuses via un documentaire d'une petite heure, disponible gratuitement sur la plateforme. Anglophobes s'abstenir : la vidéo n'est pas sous-titrée.En plein âge d'or du genre, difficile de sortir un FPS qui sorte du lot. Pourtant, quelques années après avoir marqué les esprits avec, les Américains de Monolith dégainent: un jeu voulu comme une véritable expérience hollywoodienne.Hollywoodienne oui, mais inspirée du cinéma asiatique ! Née de la rencontre entre le cinéma d'horreur japonais (en tête) et les films d'action de John Woo,a d'abord été conçu pour ne jamais avoir à choisir entre l'adrénaline des gunfights et la tension rampante des moments les plus angoissants du titre.