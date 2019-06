Age Of Empires II: Definitive Edition sera jouable à l'E3

Un E3 sous le signe de l'Empire ?

Source : Age of Empires

En février 2018, Microsoft sortait un portage du tout premier épisode remis au goût du jour et nous voilà un an plus tard avec. Reprenant le même fonctionnement que celui de son prédécesseur, cet opus aura droit à des graphismes en 4K et à une bande son totalement retravaillée.Si nous n'avions pas vu grand chose du jeu jusqu'à ce jour, cela changera très bientôt puisque les développeurs de chez Forgotten Empires ont annoncé que. En attendant, il est possible de s'inscrire au programme insider afin d'avoir droit à quelques privilèges comme la possibilité de contribuer directement au développement du titre.En plus de cette remasterisation, un certain Age of Empires IV (officialisé à la Gamescom 2017) pourrait aussi faire parler de lui durant la conférence Microsoft à l'E3 2019 . Cette dernière aura lieu le 9 juin à 22 heures.